Champions League 2025-2026: due novità, come cambia la fase a eliminazione diretta

Due le novità introdotte a partire dal 2025-26 per tutte le tre competizioni europee per club

Novità in vista della prossima stagione europea. La seconda edizione delle tre competizioni UEFA, Champions League, Europa League e Conference League, dopo il cambio format introdotto per la stagione 2024/25, vivranno dei cambiamenti in vista della fase a eliminazione diretta. Lo racconta Calcio e Finanza, che ha avuto la possibilità di visionare dei documenti ufficiali.