Champions League, il sorteggio: Inter vs Arsenal, City e Bayer. Milan vs Real e Liverpool. Juve col City, Barcellona-Atalanta e Liverpool-Bologna

La nuova Super Champions League ha preso ufficialmente il via. A partire dalle 18 di giovedì 29 agosto 2024 nella cornice del Grimaldi Forum di Montecarlo il nuovo super cervellone, il super computer che ha preso il posto delle celebri palline, ha disegnato gli accoppiamenti e il percorso che le 36 squadre qualificate alla fase finale, fra cui le nostre 5 italiane dovranno completare da qui a fine gennaio per poter accedere agli ottavi del torneo.

Va ricordato che la nuova formula prevede 8 partite, di cui 4 in casa e 4 in trasferta e i risultati di tutte le squadre andranno a formare un'unica grande classifica con le prime 8 che passeranno direttamente agli ottavi, le squadre dalla 9 alle 24 andranno ai playoff andata e ritorno per definire le seconde 8 che accederanno agli ottavi, e infine le ultime dalla 25 esima posizione in giù saranno eliminate da tutte le competizioni.