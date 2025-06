La nuova Super Champions League prenderà presto il via e lo farà con il botto con una giornata interamente dedicata e spalmata su tre giorni (martedì, mercoledì e giovedì) alle gare d'esordio del nuovo massimo torneo continentale. Tutti i dettagli sul come si svilupperà il nuovo format, dalle date agli accoppiamenti, passando anche per il numero di partite garantite e come verranno disputate ve li abbiamo spiegati qui (LEGGI QUI), ma oggi la Uefa ha sciolto ogni riserva su tutto ciò che accadrà prima dell'inizio del torneo, il prossimo giovedì 29 agosto, ovvero il giorno dei tanti attesi sorteggi.