Champions League: le fasce per il sorteggio con tutte le possibili rivali di Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna

La nuova Super Champions League prende forma oggi, giovedì 29 agosto 2024 alle ore 18, con l'ormai celebre "sorteggio" che vede le 36 squadre qualificate scoprire le rispettive 8 rivali da affrontare nel nuovo format a girone unico. 4 gare in casa, 4 in trasferta, due giornate interamente dedicate alla competizione e una classifica finale unica che vedrà poi spareggi ed eliminazioni. Con gli ultimi risultati della fase di qualificazione, i preliminari o meglio i playoff, si sono definite le celebri fasce che serviranno per stabilire i possibili accoppiamenti.

Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon pescano dalle quattro "pot" il nome della squadra che il computer abbina alle avversarie: due per ogni fascia, per un totale di otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta). Il calendario con le date e gli orari viene annunciato sabato 31 agosto.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Non si possono affrontare squadre della stessa nazione; ogni squadra affronterà due squadre per ogni fascia. Eccole nella nostra griglia.

