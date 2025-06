Champions League al via! Chi vince, chi fa flop, dove arrivano le italiane: i nostri pronostici

Si alza il sipario sulla Champions League 2024/25, l’edizione della svolta. Messi in archivio il vecchio formato con 32 squadre e gli 8 gironi da 4 ciascuna, la nuova competizione si apre al girone unico cui accedono 36 team che giocano 8 gare a testa. Alla fine della prima fase si avrà quindi una classifica che permetterà alle prime otto di passare agli ottavi ed eliminerà le ultime otto. I restanti slot per gli ottavi saranno messi in palio nei playoff tra le squadre che si piazzeranno dal nono al ventiquattresimo posto. Si preannuncia equilibrio e spettacolo fin dalle prime gare, fin dai primi big match che, da quest’anno, arrivano già dalla prima fase del torneo.

Abbiamo provato a fare le carte all’edizione più attesa degli ultimi anni, a quella più impronosticabile. Ecco le previsioni della redazione di calciomercato.com