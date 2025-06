Ali Daei è il più grande calciatore iraniano di tutti i tempi: la sua storia è profondamente intrecciata a quella del suo paese, lo si capisce sin dall'infanzia di questo futuro grande attaccante, visto che compie 10 anni dieci giorni prima del referendum che in Iran mette fine alla monarchia dei Pahlavi e dà inizio alla Repubblica islamica guidata dall'Ayatollah Khomeini, di ritorno nel Paese dopo quindici anni di esilio. Ali cresce ad Ardabil, a 600 chilometri di distanza da Teheran, la capitale in cui tutto questo avviene, ma si sente già partecipe di un grande cambiamento. Un cambiamento che sosterrà per tutta la sua vita, diventando più di un semplice calciatore: diventando un simbolo.