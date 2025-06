Che fine ha fatto? Blomqvist, il "pinguino biondo": da Milan e Manchester United alla pizzeria

Scegliere di fare la pizza in Svezia è un segnale indicativo di quanto l'esperienza italiana abbia colpito positivamente e cambiato la vita di Lars Jesper Blomqvist, ex centrocampista che militò nel Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani alla fine degli anni '90: era un periodo d'oro per il club rossonero, all'epoca tra i migliori al mondo, nel quale anche alcuni calciatori ritenuti di primissimo livello arrivavano a Milano e si sedevano in panchina, a causa della folta concorrenza. Ma il Belpaese può colpirti anche se lo sfiori per poco.