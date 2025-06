Che fine ha fatto? Bruno N'Gotty, dalla rimonta scudetto col Milan di Zaccheroni alla vita sui monti

Ci sono calciatori che, dopo tanti anni di carriera nello stesso club, fanno ancora fatica a farsi amare dai tifosi, e calciatori ai quali invece basta un'azione per entrare nel cuore dei fans più caldi e non uscirne più: è questo il caso di Bruno N'Gotty da Lione, difensore francese, che con una punizione si fece breccia nell'anima dei tifosi del Milan per rimanerci.