Il 13 settembre 2004 fu un giorno come tanti per molti di noi: è una data che così su due piedi non esprime niente di particolare, nessuna ricorrenza speciale né dal punto di vista storico né da quello calcistico, che in questo contesto ci interessa molto di più. Il giorno prima era cominciata la stagione di Serie A, in un campionato che avrebbe poi visto la vittoria della Juventus, un titolo di campione d'Italia che poi verrà revocato per questioni che, dopo parecchi anni, non sono state ancora del tutto risolte.