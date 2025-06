Dario Debray Silva Pereira è un giocatore che per gli appassionati di pallone non ha bisogno di presentazioni: inconfondibile centravanti tascabile dell'Uruguay nel decennio tra il 1995 e il 2005, inconfondibile per l'usanza di tingersi i capelli di un biondo platino, quasi bianco, e amatissimo in tutta la Sardegna, per i suoi trascorsi nel Cagliari del connazionale Oscar Washington Tabarez, poi suo commissario tecnico anche nella Celeste, e di Giampiero Ventura, che ancora ne decanta le qualità. La vita però non è stata semplice per questo calciatore, a differenza che per molti suoi colleghi: il 23 settembre del 2006 infatti, quando ancora militava in Inghilterra, nel Portsmouth, fu ferito gravemente in un incidente autostradale a Montevideo.