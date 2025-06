Quando hai la sfortuna, o fortuna, di chiamarti di cognome come un mostro sacro del tuo tempo, che tra l'altro fa il tuo stesso mestiere, capita che la gente non ti nobiliti nel modo dovuto: è quello che è successo a Dino Baggio da Camposampiero, provincia di Padova, uno dei più grandi centrocampisti italiani degli ultimi 30 anni, vice-campione del Mondo nel 1994 proprio a fianco di quel Roberto che ne ha per certi versi oscurato la carriera, il "Divin Codino".