Che fine ha fatto? Fuser: il Milan di Berlusconi, il tradimento alla Lazio e la pista di macchine in memoria del figlio

Diego Fuser è sempre stato un tipo schivo, timido, un uomo, prima che calciatore, che non ha mai amato l'eccessiva luce dei riflettori, caratteristica del mondo del pallone: per questo motivo, per la sua capacità di essere unamosca bianca, l'ex calciatore di Torino, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma è rimasto nel cuore di tutti i tifosi che hanno avuto il piacere di vederlo militare nelle proprie squadre preferite. Ma questa poca voglia di riflettori non deve essere confusa con mancanza di carattere: Fuser è stato a tutti i diritti uno dei migliori centrocampisti italiani degli ultimi trent'anni, in grado di trasformarsi progressivamente in un esterno o trequartista con il vizio del gol.