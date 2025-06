Che fine ha fatto? Il "loco" Esnaider: dal disastro nella Juventus al tango

Anche la Juventus ha i suoi Carneadi: corre l'anno 1998, Alessandro Del Piero è rimasto vittima di un grave infortunio al ginocchio e l'allora amministratore delegato dei bianconeri, Luciano Moggi, è chiamato nella non semplice impresa di trovargli un sostituto. Il nome è quello del turco Hakan Sukur, attaccante del Galatasaray che poi approderà comunque in Italia senza successo, all'Inter. Le richieste troppo esose della punta del Bosforo convincono però Big Luciano a puntare su un argentino, un attaccante forte di testa, con uno spiccato senso del gol, ma noto anche per il carattere ribelle, che lo porterà spesso a non avere un buon rapporto con compagni e allenatori. Quel tale si chiama Juan Eduardo Esnaider, è nato a Mar della Plata in Argentina, ha origini europee (Esnaider deriva dal tedesco Schneider), e arriva da due ottime annate in Spagna, nell'Atletico Madrid e nell'Espanyol, dopo essere approdato nel Vecchio Continente grazie al Real Madrid.