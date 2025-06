Che fine ha fatto? "Inseminator" Kaviedes, l'ex Perugia si è dato alla boxe

Ivan Kaviedes da Santo Domingo de Los Colorados può fregiarsi di essere stato il primo ecuadoregno a calcare i campi della Serie A, ma è il come l'abbia fatto la vera storia: si tratta infatti di un gran personaggio, che spesso ha preferito dedicarsi ai suoi vizi piuttosto che a rincorrere un pallone. Perugia e i tifosi del Grifonese lo ricordano molto bene, ma non per le perfomance calcistiche.