Ci sono giocatori che ti fanno innamorare di loro al primo sguardo, e spesso questi calciatori incarnano il ruolo del fantasista: il numero 10 nel pallone ha un fascino che deriva dai primordi di questo sport, una capacità di abbinare la genialità alla concretezza sul prato del rettangolo verde, una missione innata, quella di divertire e sorprendere, oltre a fare gol. Ritengo che molti di coloro che sono nati nella seconda metà degli anni '80, quando pensano al loro numero 10 ideale, a colui che maggiormente ha saputo incarnare lo spirito di questo numero, pensino ad un ragazzo africano, nato in Nigeria ma cresciuto in Germania, un ragazzo con la magia nei piedi: Augustin Azuka Okocha, per gli amici Jay-Jay.