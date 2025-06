Che fine ha fatto? Kennet Andersson, il gigante di Bologna oggi allena la mente

La Svezia calcistica pre-Larsson e Ibrahimovic è popolata di grandi e grossi ragazzoni dai capelli biondi, forti fisicamente e dal grande cuore: uno dei più noti esponenti di questa tradizione scandinava è sicuramente Kennet Andersson da Eskilstuna, centravanti vecchia maniera, alto e magro, imbattibile nel gioco aereo, ma con qualche carenza in tecnica e velocità. Era il compagno di reparto ideale, tanto che anni dopo giocatori come Igor Protti e Roberto Baggio, che gli giocarono a fianco in Bari e Bologna, ammisero di aver realizzato più di venti gol in campionato proprio grazie allo svedese. Andersson era infatti senza alcun dubbio il re delle sponde e degli assist volanti.