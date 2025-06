Vitali Kutuzov non verrà di certo ricordato negli almanacchi del calcio come uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, anche se per il suo paese, la Bielorussia, è stato sicuramente uno degli esponenti più importanti degli ultimi anni, assieme ad Aleksander Hleb: la curiosità che però lo contraddistinguerà in eterno è la duplice carriera sportiva, prima quella da calciatore, poi quelle da giocatore di hockey. Mica male, diventare professionista in due sport: tra l'altro mentre sul campo di pallone Kutuzov si dilettava a giocare da attaccante, seppur non dotato di una prolificità sotto rete degna di nota, nell'hockey su ghiaccio ha saputo reinventarsi portiere.