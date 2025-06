Il nome di Mark Bresciano non verrà sicuramente ricordato tra coloro che hanno cambiato la storia del calcio e nemmeno tra i calciatori più forti di tutti tempi: tuttavia l'ex centrocampista australiano si è guadagnato l'immortalità tra gli amanti del gioco del pallone per un'esultanza denominata "Spartacus" che, a mio avviso, è la più bella di tutti i tempi. Dopo ogni gol infatti l'uomo di Melbourne era solito immobilizzarsi da capo a piedi, sguardo fiero sul volto, ad imitare una statua, prima di essere abbracciato dai compagni. Un'esultanza fantastica, atipica ma molto espressiva, per un calciatore che ha fatto la storia del pallone in Oceania.