Che fine ha fatto? Lassissi e la Bobo Tv: gli scontri con Cassano e Terim, la Juve sfiorata e la "fatica da sesso" di Adani

Il suo nome era un po' caduto nel dimenticatoio, per la verità. Ma la Bobo Tv lo ha riportato in auge, grazie alle incredibili dichiarazioni sul suo conto da parte degli ex compagni di squadra, Lele Adani e Antonio Cassano: si tratta di Saliou Lassissi,ex calciatore ivoriano di ruolo difensore e vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo militato tra la fine degli anni '90 e i primi del 2000 tra Parma, Sampdoria, Fiorentina e Roma.