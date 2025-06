Che fine ha fatto? Macellari, l'Inter e la cocaina: la nuova vita rock nel bosco

I tifosi dell'Inter ricorderanno senza dubbio il nome di Fabio Macellari, seppur l'esperienza in nerazzurro dell'ex terzino di Sesto San Giovanni sia stata tutto meno che indimenticabile: solo 11 presenze in quella maledetta stagione 2000-2001, iniziata in maniera terribile con la cocente eliminazione nei preliminari di Champions League ad opera degli svedesi dell'Helsingborg, avversari tutt'altro che imbattibili, proseguita peggio con l'esonero di Marcello Lippi, fautore del suo acquisto, e terminata disastrosamente, con il derby perso 0-6 dai nerazzurri di Tardelli contro il Milan di Gianni Comandini. Eppure, per Macellari, le cose potevano andare in tutt'altro modo: si è trattato del notorio caso dell'uomo giusto nel posto giusto, al momento sbagliato.