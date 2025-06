La vita di un calciatore è costellata da tantissimi momenti in campo, ma anche da parecchi viaggi in giro per il mondo: deve essere stata questa abitudine allo spostamento a convincere il danese Martin Jorgensen, ex centrocampista di Udinese e Fiorentina, ad intraprendere la carriera che ha scelto dopo l'addio al mondo del pallone. Un lavoro particolare per un uomo che per circa 25 anni ha fatto del calcio la propria ragione di vita: l'autista di pullman per l'azienda di famiglia, la De Graa Busser.