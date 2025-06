Che fine ha fatto? Mendieta, il flop da 90 miliardi che oggi fa il deejay

Gaizka Mendieta, professione centrocampista, ex giocatore di Valencia, Lazio, Barcellona, Middlesborough e della selezione spagnola: per tutti però quel biondo basco nativo di Bilbao è Mister 90 miliardi, i soldi che spese Cragnotti per portarlo alla Lazio dal super Valencia di Hector Cuper. L'ingaggio? Da capogiro: quinquennale da 8 miliardi a stagione.