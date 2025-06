Che fine ha fatto? Morfeo, il "più forte di Totti": da Milan e Inter al ristorante

"Il talento al potere" non è una frase fatta. Almeno, non per chi ha conosciuto e visto giocare Domenico Morfeo. Un calciatore dalle doti tecniche impressionanti, capace di fare innamorare di sé non solo i tifosi delle squadre in cui ha militato, ma anche le dirigenze più importanti del nostro massimo campionato. Talentuoso quanto discusso, a volte un po' troppo lezioso, dal carattere rivedibile. Uno degli ultimi "geni" del calcio, incapace però di sfondare ai livelli che gli sarebbero stati propri.