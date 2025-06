Che fine ha fatto? Nakata, dal gol scudetto in Juventus-Roma al saké

Hidetoshi Nakata, una vera e propria istituzione per gli amanti del pallone dei quattro angoli del globo: il primo calciatore giapponese di grande successo in Italia, un numero 10 capace di far diventare reali le previsioni del famoso cartone degli anni '80 "Holly e Benji", nel quale la nazionale nipponica riusciva finalmente a confrontarsi con le massime scuole calcistiche di Europa e Sud America. Uno dei più talentuosi calciatori asiatici di tutti i tempi, candidato al Pallone d'oro e al FIFA World Player per 4 anni, campione d'Italia con la Roma dopo l'esplosione nel Perugia di Mazzone, e prima di un buon proseguimento di carriera nel Bel Paese con Parma, Bologna e Fiorentina. Tutto questo è Nakata, personaggio forse a volte fin troppo colto per il mondo del pallone, che ha saputo reinventarsi in differenti campi dopo l'addio al calcio, avvenuto a soli 29 anni.