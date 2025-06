Che fine ha fatto? Sforza: l'Inter, "Tre uomini e una gamba" e l'incubo depressione

Il campionato italiano, negli anni '90 e nei primi anni 2000, era il più difficile d'Europa: giusto e doveroso ricordarlo, prima di parlare di Ciriaco Sforza,che dai ragazzi di oggi verrà considerato un autentico Carneade con una celebre apparizione in un film, mentre per chi ha la nostra età incarna i crismi del talentuoso metronomo o trequartista svizzero di origine italiana, mai realmente sbocciato come calciatore.