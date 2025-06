Il nuovo e vecchio tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, è sempre stato un allenatore particolare: poco incline agli show e ai lustrini, a differenza di numerosi suoi colleghi, si è sempre distinto per il pragmatismo e la capacità di mantenere tranquillità nei momenti decisivi, almeno in Italia. Tanti calciatori di talento ma non propriamente di carattere hanno faticato con lui, mentre altri interpreti magari tecnicamente non eccelsi ma in grado di esaltarsi con una guida presente e decisa hanno vissuto sotto la sua egida il miglior momento della loro carriera: per questo, nei giorni del suo ritorno in rossonero, celebriamo uno dei carneadi che con il tecnico livornese ha vissuto giorni di gloria. Rodney Strasser, l'uomo in grado di realizzare il gol decisivo per la vittoria del 18esimo scudetto del Milan, il penultimo, conquistato proprio dal Conte Max.