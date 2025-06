Babangida, Babayaro, Ikpeba, Kanu, Okocha e Oliseh sono solo alcuni degli interpreti che hanno partecipato alla vittoriosa cavalcata della selezione Under 23 della Nigeria alle Olimpiadi del 1996. Tra i tanti giovani sfornati dalla nidiata delle Super Eagles spicca anche un giovane difensore dal fisico statuario, roccioso e rude: Taribo West. I tifosi di Inter e Milan se lo ricorderanno più per i suoi codini colorati e per gli interventi sempre al limite del regolamento (chiedere all'ex Fiorentina Andrei Kanchelskis per conferma) che per lucidità e senso della posizione, ma il timore che incuteva negli avversari, preoccupati per la loro incolumità fisica, lo hanno reso un personaggio amato dai supporters nerazzurri prima, e rossoneri poi.