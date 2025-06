Una vecchia conoscenza che i tifosi dell'Inter non possono certo dimenticare: Marcos Andrè Batista Santos, più comunemente Vampeta. Immaginiamo già le espressioni spaventate che i volti dei fans nerazzurri avranno assunto al vedere scritto questo soprannome: già, perché Vampeta è un nomignolo che deriva dalla fusione delle parole "vampiro" e "capeta", che in portoghese significa diavolo. Un uomo che in Italia ha fatto parlare di sé per moltissimi motivi, escluso che per quello per il quale era arrivato, ossia il calcio. D'altro canto però il brasiliano non ha smesso certo di stupirci, una volta appese le scarpette al chiodo: nel bene e nel male ha sempre fatto parlare di sé.