Che fine ha fatto? Zampagna, il bomber dal cuore operaio tra i quadri elettrici e la tabaccheria

Riccardo Zampagna è uno di quei calciatori che non si possono non amare: la sua carriera è una favola da raccontare ai bambini prima di andare a letto, la sua genuinità e la sua capacità di dire sempre "pane al pane e vino al vino" lo hanno portato ad essere il beniamino di tutte le tifoserie delle squadre per cui ha militato, e come contraltare, lo hanno estromesso quasi subito dal patinato e ambiguo mondo del calcio, una volta terminata la carriera.