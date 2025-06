Chelsea, è liberi tutti! Quanti giocatori in esubero: sono disponibili in saldo già a gennaio

Porte girevoli, come sempre, al Chelsea. Anche in questa sessione invernale di calciomercato, i Blues pianificano l’ennesima rivoluzione. Per far posto ai nuovi arrivi – con Tel dal Bayern Monaco in pole position in uno che scambio che dovrebbe coinvolgere anche Christopher Nkunku – serve cedere in quei reparti che sono ormai sovraffollati. La squadra di Maresca deve anche far fronte ai tanti infortuni che stanno falcidiando soprattutto la difesa e che hanno spinto il club a richiamare Trevor Chalobah dal prestito al Crystal Palace e a schierare con continuità il giovane Acheampong.

TIMING - Bussare a Stamford Bridge insomma potrebbe essere fruttuoso per portarsi a casa giocatori di livello, in saldo, nel momento giusto. Ci stanno provando e ci proveranno soprattutto negli ultimi giorni anche le nostre squadre che, approfittando della situazione, potrebbero rifarsi il look. Sono tanti infatti gli esuberi del Chelsea.