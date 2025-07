Chelsea-PSG: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultimo atto del Mondiale per Club tra i Blues e i parigini: in palio il trofeo FIFA

Showdown, si decide il Mondiale per Club: Chelsea e Paris Saint-Germain si giocano la vittoria finale della nuova competizione FIFA.

Da una parte i Blues di Enzo Maresca, vincitori dell'ultima Conference League, dall'altra i parigini di Luis Enriquie campioni in carica della Champions League. Al Metlife Stadium di East Rutherford, New Jersey, va in scena l'ultimo atto del Mondiale per Club, il primo a 32 squadre, ed è una sfida tutta europea.

I londinesi e il PSG arrivano da due semifinali superate con merito: il Chelsea ha battuto 2-0 il Fluminense, i francesi hanno travolto 4-0 il Real Madrid. Ora le due squadre si contenderanno la coppa per chiudere l'annata 2024/25.

Tutte le informazioni su Chelsea-PSG: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

