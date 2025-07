Chelsea-PSG, finale con rissa: Luis Enrique colpisce Joao Pedro, coinvolti quasi tutti

Animi accesi già nei minuti finali della partita, dopo il fischio finale scoppia la rissa: coinvolti anche Donnarumma e Hakimi

Non è finito nel migliore dei modi il Mondiale per Club, con la finale tra Chelsea e Psg terminata in rissa. Gli animi si erano accesi già durante gli ultimi minuti di una gara dominata dalla squadra di Enzo Maresca e mai in discussione: 3-0 finale con i tre gol arrivati tutti nel primo tempo, e qualche nervosismo da parte dei giocatori francesi che non ci stavano a un passivo così pesante. Poco prima del fischio finale Joao Neves è stato espulso per aver tirato i capelli a Cucurella (episodio rivisto al Var), Caicedo ha rischiato il rosso per un intervento su Mayulu e un clima che si faceva sempre più teso.