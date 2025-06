Chelsea, rosa extralarge: da Lukaku a Sterling, tutte le occasioni di mercato da pescare nei Blues

Se quella del Chelsea non è la rosa più ampia, poco ci manca. 44 giocatori (!) a disposizione di Maresca: mentre qualche allenatore si lamenta del mercato, in questo caso il concetto di profondità della rosa, forse, è sfuggito un po' di mano. A oggi l'allenatore italiano può contare su due, tre, a volte anche quattro giocatori per ogni ruolo. Tanti, troppi. Per capirci, nel Chelsea ci sono sei portieri (compreso Jorgensen appena preso dal Villarreal).

OCCASIONI DI MERCATO - Alcuni di questi sono in uscita, fuori dal progetto dei Blues. A due settimane dalla fine del mercato la dirigenza sta lavorando per cercare una sistemazione a chi non fa parte dei piani del nuovo Chelsea con l'obiettivo di sfoltire una squadra dalla quale negli ultimi giorni può uscire qualche occasione di mercato low cost. L'allenatore ha bisogno di lavorare con meno giocatori, per accontentarlo la società potrebbe chiudere cessioni a prezzo di saldo.

