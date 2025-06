Chi è Alphadjo Cisse, lo Yamal del Verona nel mirino di Milan e Atalanta

Uno sguardo concentrato sul presente, ma con vista panoramica sul futuro. Sembra questa la massima che sta guidando i pensieri del board dirigenziale rossonero per questa sessione di mercato. La dirigenza del Milan, la cui squadra è impegnata nella tournée estiva negli Stai Uniti dov’è arrivata la prima vittoria della gestione Paulo Fonseca (3-2 contro il Manchester City di Pep Guardiola), sta sondando varie piste per regalare la formazione maggiormente competitiva in vista dell’avvio della stagione – che avrà il via il prossimo 17 agosto, con la prima partita di campionato contro il Torino a San Siro -.