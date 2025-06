Inter, chi è Devyne Rensch: talento dell'Ajax nel mirino nerazzurro

Il calciomercato estivo 2024 si è ufficialmente concluso venerdì 30 agosto, ma fin dal giorno successivo tutti i top club hanno già iniziato a guardare al futuro in vista della sessione invernale che prenderà il via a gennaio ma, soprattutto, guardando a quella fetta di mercato che sempre più spesso regala per le società occasioni irrinunciabili. Stiamo parlando di quei giocatori in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e che, di conseguenza, potrebbero trasferirsi a parametro zero nella prossima annata. L'Inter negli ultimi anni è diventata maestra nello sfruttare queste possibilità con i var Calhanoglu, Thuram, Zielinski, Taremi e non solo aggiunti in rosa in questo modo. E guardando alla prossima annata ci sono altri profili che gli scout nerazzurri hanno già messo nel mirino. Uno di questi è Devyne Rensch.



TERZINO DELL'AJAX - Devyn Fabian Jairo Rensch è un terzino destro, destro di piede nato a Lelystad in Olanda il 18 gennaio 2023 da una famiglia di origini del Suriname. Laterale a tutta fascia fa della velocità il suo punto di forza. Cresciuto nel VV Unicum, entra nel settore giovanile dell'Ajax a soli 13 anni e nella stagione 2019-20 viene addirittura nominato miglior giocatore dell'intero settore giovanile del club vincendo il Trofeo Abdelhak Nouri (il giovane talento che subì un arresto cardiaco in campo e mai ripresosi del tutto, seppur fortunatamente ancora in vita).

NEL GRUPPO DEI 100 - L'esordio arriva nel 2020 in Eredivisie contro l'Emmen e in panchina quel giorno c'era l'attuale allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag. Il suo primo gol lo segna a 18 anni e 62 giorni, aggiungendo anche un assist che lo rendo il quarto giocatore più giovane della storia del club a centrare questa doppia statistica dopo Gravenberch, Babel e Justin Kluivert. Prestazioni e crescita costante che portano l'Ajax a blindarlo nel 2021 con un contratto fino al 30 giugno 2025 (quello attuale ndr.) e da allora è entrato a far parte dell'elite della storia del club entrando nel gruppo degli "over 100" presenze.

MACCHINA DA GOL E ASSIST - Il gioco dell'Ajax è inevitabilmente offensivo, ma la propensione a partecipare alla fase d'attacco di Rensch è qualcosa di naturale. Basti pensare che nell'unica presenza con l'Olanda piazza subito un assist nella vittoria contro la Turchia valida per le qualificazioni ai Mondiali. In questa stagione sei partite e un assist nel percorso di qualificazione all'Europa League e in carriera ha all'attivo 12 gol e 14 assist fra i professionisti.

SCOUT AL SEGUITO - L'Inter lo sta seguendo e continuerà a seguirlo con i suoi osservatori consapevole che Darmian potrebbe davvero scalare definitivamente da braccetto difensivo, che Dumfries potrebbe partire nonostante il rinnovo e che Buchanan possa essere confermato da Inzaghi, al momento del rientro, lungo l'out di sinistra.

