Chi è Johnny Cardoso: Milan e Fiorentina sul tuttocampista made in USA che già "parla" italiano

Il calcio made in USA fa sempre più breccia nel cuore dei club europei, sono in costante aumento i talenti a stelle e strisce che si fanno strada nel Vecchio Continente e che diventano protagonisti sul mercato. E in questo elenco può rientrare Johnny Cardoso.

Il classe 2001 del Betis si è preso i riflettori e su di lui hanno messo gli occhi diverse società in giro per l'Europa. Non mancano estimatori anche in Italia, intrigati dalle caratteristiche e da alcune condizioni che rendono ancor più appetibile il suo profilo.

Alla scoperta di Johnny Cardoso: chi è, come gioca e perché è ambito sul mercato.