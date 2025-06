Chi è Juan Cabal, il jolly che ha la Juventus ha soffiato all'Inter

E' arrivato in Italia in punta di piedi, in due anni ha messo il mercato ai suoi piedi: alla scoperta di Juan David Cabal Murillo, per tutti più semplicemente Juan Cabal.

Il difensore colombiano classe 2001 è diventato nel giro di pochi mesi uno dei pezzi più ambiti sul mercato italiano e non, ma alla fine a spuntarla è stata la Juventus che ha convinto l'Hellas Verona a privarsi di lui.

LA JUVENTUS SOFFIA CABAL ALL'INTER

Ma chi è Cabal e perché ha fatto gola alle big italiane e internazionali?