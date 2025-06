Le 5 cose che non sai di Khéphren Thuram: per Marcus è il più forte dei due, lui vuole dimostrarlo in Serie A

Il richiamo della famiglia è sempre fortissimo, anche se in un paese straniero: non sono quelle di questi giorni le prime sirene di mercato che vorrebbero Khéphren Thuram, centrocampista francese classe 2001, raggiungere il fratello Marcus in Italia. Non all'Inter: la mediana nerazzurra brulica di interpreti ed è già pronta ad accogliere in estate anche Piotr Zielinski dal Napoli. Il link alla Juventus regge da mesi, quello al Milan, dove non cambierebbe nemmeno i colori della maglia rispetto al rossonero del Nizza, ha perso consistenza, l'ultima pista è quella che porta alla Roma. "Giocare contro tuo fratello è troppo bello, un sogno che diventa realtà", ha lasciato capire il fratello minore in un'intervista a Prime Video France. E allora via alla corsa per realizzare il suo volere. .

PARERI ILLUSTRI -"Dove lo vedrei? Ovunque. Fossi un club italiano lo prenderei subito, farebbe comodo a tutti. Forse l'unica società già sistemata in quel ruolo è l'Inter che ha costruito un centrocampo forte". Questo ci ha detto in esclusivaFabio Cannavaro, l'ex capitano dell'Italia campione del Mondo 2006, che ha giocato con papà Lilian e quindi conosce bene la famiglia Thuram. "Il padre dice che Khéphren è più cattivo", e anche lo stesso Marcus, interpellato dal Corriere della Sera, non ha problemi a fare certe ammissioni: "Se confermo il fatto che sia molto forte? Sì, è più forte di me. Meglio in Premier League o in Serie A? Può giocare ovunque".