Chi è Maghnes Akliouche: in Francia sono sicuri, Inter e Juventus stregate dai suoi dribbling

Thierry Henry ci punta forte per le Olimpiadi il cui inizio è alle porte in Francia: Maghnes Akliouche, 22 anni, di ruolo trequartista o esterno destro con il dribbling nel sangue. Secondo i media francesi, in particolare l'Equipe, il Monaco, proprietario del suo cartellino, avrebbe rifiutato le avances dell'Inter, considerandolo un vero e proprio tesoro da far fruttare in seguito. E anche la Juventus, nel recente passato, è stata segnalata sulle sue tracce.

