Chi è Matt O'Riley, idea di Juventus e Atalanta per il centrocampo

Cristiano Giuntoli ha una missione: regalare a Thiago Motta un nuovo rinforzo a centrocampo. La Juventus non si accontenta di Douglas Luiz e Khéphrén Thuram e concentra sul reparto mediano i suoi sforzi per completare il pacchetto e tuffarsi poi su altri obiettivi.

Teun Koopmeiners il vecchio pallino sempre presente sulla lista della dirigenza bianconera, ma proprio con l'Atalanta si è sviluppato un altro intreccio che porta in Scozia, a Glasgow.

Matthew Sean O'Riley, più semplicemente noto come Matt O'Riley, è il nome che ha fatto capolino sul taccuino di Giuntoli. Una manovra di disturbo alla Dea che ha da tempo individuato il 23enne del Cetic come sostituto di Koopmeiners, ma anche una sfida qualora la Juve non riuscisse a ingaggiare l'olandese. Ma chi è O'Riley?