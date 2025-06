Le 5 cose che non sai di Cash, l'ex commesso polacco col nome da frontman che piace ancora al Milan

"Cash" è sia ciò che serve per comprarlo, sia come si chiama: Matty Cash, terzino destro anglo-polacco dell'Aston Villa, è tra i nomi dei giocatori che la squadra dell'ex ds della Roma Monchi potrebbe sacrificare sull'altare del bilancio a causa delle turbolenze finanziarie che stanno interessando alcuni club della Premier League: il nome torna in orbita Milan, dato che il fianco destro della retroguardia rossonera potrebbe essere ripensato per la prossima stagione.

Vediamo insieme 5 curiosità su Matty Cash nella gallery qua sotto.