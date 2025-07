Chi è Rafa Obrador: il sostituto di Ahanor arriva al Genoa dal Real Madrid

Dopo Aaron Martin, i rossoblù pescano ancora dalla Spagna per la fascia sinistra

Il Genoa e Rafa Obrador, matrimonio che s'ha da fare: secondo quel che riporta Sky Sport, i rossoblù hanno trovato l'accordo con il Real Madrid per l'arrivo del terzino spagnolo classe 2004, nell'ultima stagione al Deportivo La Coruna in seconda divisione iberica. Nella stagione 2023/24 per lui in totale 34 presenze complessive e un assist. Ecco dunque il sostituto di Honest Ahanor, passato all'Atalanta.