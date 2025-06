Le 5 cose che non sai di Richardson, il figlio della stella NBA "Sugar" pronto a rinforzare la Fiorentina

La Fiorentina, non trovando spiragli per far abbassare le richieste dei procuratori per Tanner Tessmann del Venezia, ha deciso di virare, per il suo centrocampo, su un altro giocatore che in qualche modo è legato agli USA: si tratta del marocchino Amir Richardson, il cui cognome certamente non è maghrebino.

Richardson, classe 2002 nato a Nizza, è attualmente un giocatore del Reims, 3 gol e 1 assist nella stagione 2023/24 nella quale ha collezionato 28 presenze totali. Terminate le Olimpiadi dovrà decidere sul suo futuro e sulla proposta dei viola, che hanno già trovato l'accordo con il club francese. Andiamo a vedere qualche curiosità su di lui.

