Chi è Wenderson Galeno, l'esterno del Porto che piace alla Juventus: idolo Dinho, un fattore facilita l'affare

La Juventus ha le idee chiare per il mercato e su quali siano i profili da portare alla corte di Thiago Motta. Un nome per reparto, Cristiano Giuntoli ha dichiarato senza giri di parole la linea da seguire e tra le priorità c'è quella di arrivare a un nuovo esterno d'attacco.

Gli obiettivi in questo senso non mancano e la dirigenza bianconera porta avanti da tempo diverse trattative parallele. Jadon Sancho piace, ma solo come occasione in prestito e il ritrovato legame con il ManchesterUnited complica i piani. Altrettanto gradito è Karim Adeyemi, ma il tedesco costa tanto considerando che il Borussia Dortmund non intende scendere sotto i 40-50 milioni di euro.

E allora si vagliano piste alternative, l'ultima porta in Portogallo: tra i nomi seguiti dalla Juve c'è anche Wenderson Galeno, talentuosa ala offensiva del Porto.