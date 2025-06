Chi gioca, chi no: Balotelli, Kean, Nico Paz, Zaccagni, Le Fée, Dovbyk

Genoa-Fiorentina, Como-Lazio e Roma-Torino oggi chiudono il turno infrasettimanale della Serie A, in campo per la decima giornata di campionato.

Si parte alle ore 18:30, quando il Genoa deve vincere se vuole schiodarsi dall'ultimo posto in classifica. Alla corte di Alberto Gilardino sono arrivati Mario Balotelli e Gaston Pereiro dal mercato degli svincolati. Dall'altra parte c'è una Fiorentina in gran spolvero, reduce da ben 10 gol segnati nelle ultime due partite, ma Palladino deve fare i conti con un paio di assenze pesanti in attacco.

Poi in serata alle ore 20:45 scendono in campo le due squadre romane. La Lazio fa visita al Como con la possibilità, vincendo, di sorpassare in classifica la Juventus e di raggiungere l'Atalanta al terzo posto dietro a Napoli e Inter: lo stesso vale per la Fiorentina.

Nella notte delle streghe Ivan Juric si gioca la panchina della Roma contro il Torino in vista della prossima trasferta sul campo di un'altra sua ex squadra: il Verona, dove Paolo Zanetti è a rischio esonero.

