Chi gioca, chi no: Candreva, Bonazzoli, Chiesa, Calafiori, Yildiz

​Salernitana-Verona (ore 18:30) e Bologna-Juventus (20:45) sono i posticipi che chiudono la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. I casi più intricati e controversi tra squalifiche, infortuni, recuperi, dubbi, turnover: vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio.