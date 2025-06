Chi gioca, chi no: Morata, Douglas Luiz, Kean, Gilmour, Thuram, Dybala

I casi più intricati e controversi della 8ª giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Il turno di campionato, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, si apre sabato con Como-Parma alle ore 15 e si chiude lunedì sera con Verona-Monza.