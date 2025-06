Chi ha segnato più gol agli Europei?

Se è vero che i gol si pesano e non si contano, segnarli e segnarne tanti agli Europei divide i grandi giocatori dai campioni, quelli capaci di restare nella memoria dei tifosi delle nazioni in cui sono nati. I numeri 9 (e non solo) delle squadre qualificate ai prossimi Europei scaldano i motori e si preparano per portare - a furia di reti - le proprie squadre fino alla finale di Berlino.

Nelle scorse edizioni abbiamo visto grandi prestazioni di conclamati attaccanti, quest'anno toccherà ai vari Kane, Mbappé, Lewandowski e Scamacca cercare di entrare nella speciale classifica che vi proponiamo. È quella dei giocatori che hanno segnato più goal agli Europei, sommando tutte le loro partecipazioni alle varie edizioni che si sono susseguite negli anni. E, piccolo spoiler, tra il passato e il presente c'è un certo portoghese in vetta alla graduatoria e pronto a riscrivere i suoi record.