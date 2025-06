Chi ha vinto più volte i Campionati Europei?

Sorprese, conferme e grandi storie. Tutto questo ci hanno regalato le varie edizioni degli Europei di calcio e, con ogni probabilità, sarà così anche per quella che si disputerà nell'estate del 2024 in Germania. Chi vincerà Euro 2024 e solleverà l'ambito trofeo nella finale di Berlino? Questo ancora non è dato sapersi ma l'albo d'oro della più importante competizione continentale è pronta ad accogliere dei nuovi campioni. Sarà una prima volta o un nuovo successo per una big?

I PRECEDENTI - Di più recente creazione rispetto ai Mondiali, gli Europei hanno un elenco più corto di vincitori e solo 2 squadre hanno potuto festeggiare 3 volte. Breve e spesso pieno di sorprese, questo torneo ha coronato squadre inattese, meteore e ripescate. Anche nell'ultima edizione quando, contro la favorita Inghilterra, e a Wembley, gli azzurri di Mancini seppero ribaltare i pronostici e portare il secondo successo nel Belpaese. Ora è tempo di incoronare la nuova squadra nazionale più forte d'Europa e, nell'attesa di farlo, vi rinfreschiamo la memoria con l'albo d'oro della competizione.