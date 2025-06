Il grande favorito della vigilia è stato scavalcato da quel centrocampista senza tatuaggi che “è in campo per rendere la vita migliore ai compagni”, parola di Pep Guardiola. Rodri ha vinto il Pallone d’Oro, un altro spagnolo 64 anni dopo l’ex interista Luis Suarez. Vinicius ha guardato la cerimonia da casa, da Madrid: nessun rappresentante del Real era presente a Parigi. I Blancos si aspettavano il trionfo dell’attaccante brasiliano che fino a poche ore prima dell’inizio della cerimonia era dato da tutti come vincitore, quando al club è stato comunicato che non avrebbe vinto loro, hanno deciso di non presentarsi. Nessuno, quindi, ha ritirato il premio come miglior club dell’anno vinto dalle Merengues e quello come miglior allenatore vinto da Ancelotti.

CHI PUO' VINCERE IL PALLONE D'ORO 2025 - Chiuso il sipario del Theatre du Chatelet di Parigi, lo sguardo è già proiettato al prossimo anno. Chi vincerà il Pallone d'Oro 2025? Difficile dirlo ora. Tra i protagonisti della stagione ci saranno sicuramente alcuni dei giocatori arrivati nei primi posti della classifica di quest'anno, ma occhio alle sorprese. Magari qualche nome a sorpresa potrebbe arrivare proprio dalla nostra Serie A... Noi abbiamo provato a fare una lista di 10 candidati, al netto di possibili infortuni, trofei, e rendimento del singolo e della rispettiva squadra.

Sfoglia la gallery per vedere chi può vincere il Pallone d'Oro 2025